Activa protocolos amenaza de tiroteo en Instituto de Saltillo

La advertencia habría sido realizada por un estudiante de nivel secundaria, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos

Una presunta amenaza de tiroteo generó alarma entre alumnos, padres de familia y personal del Instituto Valle Arizpe, en Saltillo.

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, la advertencia habría sido realizada por un estudiante de nivel secundaria, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos.

Como medida preventiva, la escuela implementó una operación mochila para descartar el ingreso de algún objeto que pudiera representar riesgo.

La institución señaló que la situación fue turnada a las autoridades competentes, quienes ya abrieron una carpeta de investigación.

Además, se informó que, aunque aún no se han revelado los datos generales del alumno, la Policía Cibernética logró identificar al presunto responsable tras realizar el rastreo digital correspondiente.

Durante la mañana, algunos padres de familia expresaron su preocupación por lo ocurrido.

“Nos avisaron que había una amenaza y claro que uno se preocupa, pero agradecemos que la escuela reaccionó rápido. Aun así da miedo”, comentó la señora Laura, madre de un alumno de primero de secundaria.

Otro de los tutores, quien pidió omitir su nombre, dijo que la información les llegó de forma repentina.

“Mi hijo estaba muy nervioso, dice que todos estaban asustados. Lo bueno es que revisaron mochilas y que está entrando la policía, pero sí queremos más claridad de lo que pasó”, señaló.

Un estudiante también habló sobre el ambiente dentro del plantel.

“Sí se sintió tensión, todos estábamos especulando. Nos dijeron que ya tenían al responsable, pero igual asusta pensar que alguien haga eso”, expresó.

La institución informó que la situación se mantiene en control y que seguirán aplicando operativos de prevención mientras avanza la investigación por parte de las autoridades.