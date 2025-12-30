Activa Coahuila operativo Abrigo por llegada del frente frío 25

El titular de la dependencia, Ramiro Durán, informó que el operativo contempla la entrega de cobijas a personas en situación de calle

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila se mantiene en alerta ante la llegada del frente frío número 25, por lo que se activó el operativo Abrigo en las distintas regiones del estado.

El titular de la dependencia, Ramiro Durán, informó que el operativo contempla la entrega de cobijas a personas en situación de calle y habitantes de zonas vulnerables, con el objetivo de reducir riesgos ante las bajas temperaturas.

Buscan proteger a personas en situación vulnerable

Durán señaló que el operativo se despliega en todas las regiones de Coahuila para brindar atención directa a quienes permanecen en la vía pública durante la temporada invernal.

Indicó que las acciones se realizan en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil, a fin de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad relacionada con el descenso de temperaturas.

Cuentan con albergues habilitados en todo el estado

El funcionario detalló que el estado cuenta con cerca de 100 albergues habilitados, con capacidad para recibir hasta 10 mil personas que requieran resguardo temporal.

En estos espacios, las personas refugiadas podrán acceder a alimentos y bebidas calientes, así como a un sitio seguro para resguardarse del frío.

Llaman a no exponerse a las bajas temperaturas

Finalmente, el titular de Protección Civil hizo un llamado a la población que requiera refugio a no exponerse a las bajas temperaturas, especialmente en el caso de niñas y niños.

Reconoció que algunas personas se resisten a abandonar sus viviendas por temor a perder su patrimonio; sin embargo, advirtió que exponerse al frío extremo puede derivar en consecuencias de mayor riesgo para la salud.