Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se realizarán capacitaciones, campañas, actividades culturales y sensibilización en Ramos Arizpe.

Más de 800 actividades de prevención, capacitación y sensibilización sobre la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes se realizarán en Coahuila del 25 de noviembre al 10 de diciembre, como parte de la campaña de los 16 Días de Activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, presentó este lunes en Ramos Arizpe la cartelera de actividades que se desarrollará en los municipios del estado, con la participación de dependencias gubernamentales, instituciones educativas, organismos autónomos y autoridades municipales.

Durante la presentación, realizada en el auditorio Manuel H. Gil Vara, la funcionaria explicó que esta será la tercera ocasión en que el Gobierno de Coahuila integra una programación conjunta de actividades enfocadas en prevenir las distintas manifestaciones de violencia de género.

“Hoy estamos muy contentos porque sumamos más de 800 actividades de prevención en todo el estado”, informó Valdés González.

Alcance territorial y tipos de actividades programadas

La programación contempla pláticas y talleres formativos, capacitaciones especializadas, campañas informativas, conversatorios, actividades culturales y juveniles, así como concursos artísticos y deportivos.

También se realizarán brigadas, exposiciones, torneos, memoriales dedicados a víctimas de violencia, representaciones teatrales, murales, actividades musicales y caminatas, además de acciones de difusión mediante plataformas digitales.

La secretaria explicó que el objetivo es extender las actividades a colonias, comunidades rurales y ejidos, para que las acciones de prevención no se concentren únicamente en las principales ciudades de Coahuila.

La campaña comenzará el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y concluirá el jueves 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos.

Coordinación interinstitucional y asistentes al lanzamiento

Valdés González señaló que la coordinación contempla a las secretarías del Gobierno del Estado, unidades de igualdad, administraciones municipales, organismos autónomos y representantes del sector educativo.

Durante su intervención, destacó que la prevención requiere la participación de distintas instituciones para ampliar el alcance de las actividades y promover el reconocimiento de las conductas que constituyen violencia contra las mujeres.

“Esta cartelera es una estrategia integral que busca sensibilizar y multiplicar los esfuerzos de todos los espacios para avanzar hacia un Coahuila más seguro, más igualitario y libre de violencia”, expresó.

En la presentación participaron representantes de los tres poderes del Estado, así como autoridades municipales y organismos vinculados con la atención y protección de los derechos de las mujeres.

Entre los asistentes estuvieron Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF municipal, y Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez.

También participaron Blanca Rubí Lamas Velázquez, coordinadora de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Congreso del Estado; Karla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila; María del Carmen Galván Tello, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y Leticia Bravo Ostos, consejera electoral.

La presentación de la cartelera marca el inicio de la coordinación institucional para desarrollar las actividades programadas durante los 16 días, con el propósito de fortalecer la prevención de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en las distintas regiones de Coahuila.