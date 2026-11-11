Acreditan a Policía de Saltillo con sello internacional de CALEA

En la misma ceremonia se informó que la red ciudadana de seguridad alcanzó los 150,000 integrantes, distribuidos en 670 grupos de WhatsApp

La Policía Municipal de Saltillo recibió este martes la acreditación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), organismo estadounidense que certifica el cumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad, capacitación, protocolos de actuación, transparencia y profesionalización policial.

Durante el evento, su director ejecutivo, W. Craig Hartley Jr., destacó el compromiso de la corporación con la mejora continua y la protección de la ciudadanía.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que la corporación fue sometida a una evaluación de sus procedimientos y operaciones para obtener este reconocimiento.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González señaló que esta acreditación fortalece el trabajo policial y la coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones federales, como el Ejército, la Guardia Nacional y las fiscalías.

En la misma ceremonia se informó que la red ciudadana de seguridad alcanzó los 150 mil integrantes, distribuidos en 670 grupos de WhatsApp