Acosa a joven en Facebook y novio lo golpea en Monclova

De acuerdo con la víctima comenzó a platicar con Emiliano 'N' de manera amistosa, sin embargo, en un momento comenzó a recibir mensajes agresivos

Un joven fue detenido por presuntamente acosar a una estudiante universitaria a través de redes sociales en Monclova, Coahuila.

El presunto acosador fue identificado como Emiliano "N", de 20 años de edad, alumno de Enfermería en la Cruz Roja.

De acuerdo con la víctima, de 19 años de edad, comenzó a platicar con Emiliano "N" de manera amistosa, sin embargo, en un momento comenzó a recibir mensajes agresivos, incluso le pidió mantener relaciones íntimas bajo presión y amenazas.

Por tales hechos, la estudiante de la Universidad Americana del Noreste (UANE) interpuso una denuncia contra el joven ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, pero esto no detuvo a Emiliano "N", quien continuó con el hostigamiento.

El acoso escaló al punto en que Emiliano "N" se presentó en el domicilio de la víctima en la colonia Praderas, pero fue confrontado por el novio de esta y sus padres. La situación escaló a un enfrentamiento a golpes en donde el presunto agresor resultó con lesiones en la cabeza y el rostro.

Los familiares solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública de Monclova, quienes detuvieron al presunto acosador y presentado ante el Ministerio Público.