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Acompañan cirugías de cataratas para adultos mayores en Parras

Por: Antonio Herrera

19 Mayo 2026, 16:54

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Autoridades señalaron que este traslado corresponde al seguimiento del Programa de Cataratas, que en esta ocasión benefició a 18 pacientes

Acompañan cirugías de cataratas para adultos mayores en Parras

El Gobierno Municipal informó que un total de 16 personas partieron a la ciudad de Saltillo para ser intervenidas mediante cirugías gratuitas de cataratas, como parte de las acciones enfocadas en mejorar la salud visual de los adultos mayores del municipio.

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Las autoridades señalaron que este traslado corresponde al seguimiento del Programa de Cataratas, a través del cual el pasado 24 de marzo se llevó a cabo una valoración médica a 18 personas, con el objetivo de determinar si eran candidatas para recibir este procedimiento quirúrgico sin costo.

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Asimismo, se dio a conocer que actualmente existe una lista de espera conformada por 80 personas interesadas en acceder al programa, debido a los resultados positivos que ha generado entre la población beneficiada, principalmente entre adultos mayores que buscan mejorar su calidad de vida mediante la recuperación de la vista.

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