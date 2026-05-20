Acompañan cirugías de cataratas para adultos mayores en Parras

Autoridades señalaron que este traslado corresponde al seguimiento del Programa de Cataratas, que en esta ocasión benefició a 18 pacientes

El Gobierno Municipal informó que un total de 16 personas partieron a la ciudad de Saltillo para ser intervenidas mediante cirugías gratuitas de cataratas, como parte de las acciones enfocadas en mejorar la salud visual de los adultos mayores del municipio.

Las autoridades señalaron que este traslado corresponde al seguimiento del Programa de Cataratas, a través del cual el pasado 24 de marzo se llevó a cabo una valoración médica a 18 personas, con el objetivo de determinar si eran candidatas para recibir este procedimiento quirúrgico sin costo.

Asimismo, se dio a conocer que actualmente existe una lista de espera conformada por 80 personas interesadas en acceder al programa, debido a los resultados positivos que ha generado entre la población beneficiada, principalmente entre adultos mayores que buscan mejorar su calidad de vida mediante la recuperación de la vista.