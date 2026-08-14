Aclaran que 'La Ponzoña' sigue viva, pero muy grave en San Pedro

‘La Ponzoña’ continúa con vida, aunque permanece muy grave hospitalizado en San Pedro; sus allegados buscan apoyo para que su madre pueda acompañarlo.

Luego de que durante las últimas horas circulara en Saltillo la noticia sobre el supuesto fallecimiento de José Guadalupe Luján Mena, conocido como ‘La Ponzoña’, se confirmó que el popular bailarín duranguense continúa con vida, aunque su estado de salud es reportado como muy grave. Actualmente permanece hospitalizado en San Pedro y existe preocupación ante la posibilidad de que requiera ser entubado, por lo que sus allegados buscan que algún familiar pueda permanecer cerca de él durante este momento crítico.

Ante esta situación, también se ha solicitado apoyo para que la madre de ‘La Ponzoña’ pueda trasladarse hasta el Hospital General de San Pedro y acompañar a su hijo. La petición ha comenzado a difundirse entre personas que conocen su historia, con la intención de que su familia pueda estar presente ante la delicada condición en la que se encuentra. De esta manera, se corrige la información que previamente señalaba que había perdido la vida.

‘La Ponzoña’ es un personaje ampliamente conocido en Saltillo por sus particulares pasos de baile duranguense, con los que durante años recorrió cruceros, mercados y distintos puntos de la ciudad para obtener algunas monedas. También llegó a participar en presentaciones de agrupaciones del género, cumpliendo su sueño de bailar ante grandes públicos. Ahora, quienes lo recuerdan y han seguido su historia esperan su recuperación y hacen un llamado para apoyar a su familia en este difícil momento.