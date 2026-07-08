Aclara Fiscalía detención de extesorero de Múzquiz por corrupción

El fiscal general del Estado aclaró que la detención del extesorero de Múzquiz responde únicamente a una investigación por delitos de corrupción

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El fiscal general del Estado aclaró que la detención del extesorero del Ayuntamiento de Múzquiz obedece exclusivamente a una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, por lo que descartó que el caso tenga relación con otros hechos, como se ha especulado en redes sociales.

El funcionario explicó que fue la Fiscalía Anticorrupción la encargada de integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue concedida por la autoridad judicial.

A partir de este momento, indicó, el proceso continuará conforme a derecho bajo la conducción del Poder Judicial, donde en los próximos días se desarrollarán las audiencias y las distintas etapas procesales.

“Este es un tema que lleva la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, que encabeza la licenciada Karla Samperio, quien integra una carpeta de investigación y solicita una orden de aprehensión. Bueno, eso sigue su curso”, declaró el fiscal.

Asimismo, precisó que será la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción la encargada de continuar con las investigaciones y dar seguimiento al caso, insistiendo en que el procedimiento se desarrolla conforme al marco legal y sin vínculos con otros asuntos que han sido difundidos públicamente.