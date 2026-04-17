Acereros y Saraperos inician temporada 2026 con misa

De manera respectiva, jugadores, cuerpo técnico y directivos de Saraperos y Acereros acudieron para encomendar su desempeño durante la campaña

Los equipos de beisbol Acereros de Monclova y Saraperos de Saltillo participaron en ceremonias religiosas previas al arranque de la temporada 2026, en un acto que busca reforzar la unidad del grupo y marcar el inicio de su actividad deportiva.

Las misas se llevaron a cabo en los templos Santiago Apóstol, en Monclova, y San Pablo Apóstol, en Saltillo, donde jugadores, cuerpo técnico y directivos acudieron para encomendar su desempeño durante la campaña.

Más allá del carácter tradicional, este tipo de actos representan para los equipos un espacio de integración, en el que se promueve la cohesión interna y el sentido de pertenencia antes de iniciar la competencia.

Durante las celebraciones se destacó que la preparación física y el rendimiento deportivo también implican disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad, valores que forman parte del entorno profesional de los jugadores.

Asimismo, se subrayó la importancia de afrontar la temporada con fortaleza ante posibles retos como lesiones, derrotas o exigencias propias del calendario deportivo.

Este tipo de actividades se ha mantenido como una práctica recurrente en el béisbol mexicano, donde los equipos combinan la preparación deportiva con espacios de reflexión previo al arranque de cada temporada.