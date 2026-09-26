Acercan servicios municipales y limpieza a la comunidad

Cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe, arborización y retiro de cacharros para recuperar los espacios públicos.

La colonia Parajes del Valle recibió una intervención integral con trabajos de limpieza, deshierbe, retiro de basura y cacharros, mantenimiento de espacios públicos y arborización, como parte de una nueva jornada del programa “Todos Por Más en Tu Colonia”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó los trabajos, en los que participaron simultáneamente cuadrillas, vehículos y maquinaria de distintas áreas municipales.

La intervención también busca generar beneficios en colonias cercanas debido a la conectividad existente entre los diferentes sectores de esta zona de Ramos Arizpe.

Además de las labores de mantenimiento urbano, el Municipio acercó servicios directamente a los habitantes, entre ellos atención gratuita para mascotas y vacunación antirrábica.

César Flores Jiménez, director de Embellecimiento Urbano, explicó que este tipo de jornadas permite concentrar personal y recursos en un mismo polígono para acelerar la recuperación de calles y espacios de convivencia.

Durante el recorrido, vecinos plantearon necesidades del sector a las autoridades municipales para incorporarlas a las acciones de mejoramiento de la colonia.

En la jornada también participaron Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social, además de regidores y directores de distintas áreas.

El Gobierno Municipal informó que “Todos Por Más en Tu Colonia” continuará recorriendo otros sectores de Ramos Arizpe para detectar necesidades y concentrar acciones de mantenimiento y servicios en cada zona.