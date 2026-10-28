Acercan servicios de salud y apoyo a las mujeres con Brigada Rosa

La jornada tuvo lugar en la explanada del Parque Las Maravillas, donde mujeres recibieron orientación y diversos servicios gratuitos para su bienestar

Con el objetivo de promover la prevención del cáncer de mama y facilitar el acceso a servicios de salud y atención integral, en Saltillo se realizó la Brigada Rosa y el programa “Puntadas de Amor”, como parte de las actividades del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La jornada tuvo lugar en la explanada del Parque Las Maravillas, donde mujeres recibieron orientación y diversos servicios gratuitos para el cuidado de su bienestar.

Durante la actividad se instalaron módulos de información sobre detección oportuna del cáncer de mama, además de servicios como revisión de presión arterial y glucosa, exámenes de la vista, audiometrías, vacunación y trámites diversos.

También se entregaron prótesis mamarias artesanales elaboradas mediante el taller “Puntadas de Amor”, una iniciativa dirigida a apoyar a mujeres que han atravesado por una cirugía relacionada con esta enfermedad y contribuir a su bienestar emocional y calidad de vida.

Como parte de esta labor solidaria, se informó que más de mil 200 prótesis artesanales serán destinadas a mujeres que las necesitan, gracias a la colaboración de instituciones, organizaciones y empresas participantes.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención, impulsar la detección temprana y brindar acompañamiento a quienes enfrentan el cáncer de mama, recordando que la atención oportuna y el apoyo comunitario pueden marcar una diferencia importante.