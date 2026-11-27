El inmueble de 243 metros cuadrados ofrece consultas médicas y psicológicas sin costo, talleres, capacitación y actividades culturales.

Con una inversión de 4.3 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, entregaron un nuevo centro comunitario en la colonia Guayulera, el número 38 en la ciudad, que busca convertirse en un punto de encuentro y aprendizaje para las familias de este sector.

El inmueble cuenta con el octavo Espacio DIF, donde los habitantes podrán acceder sin costo a consultas médicas y atención psicológica, además de talleres, actividades culturales, deportivas y capacitación en distintos oficios. El objetivo es acercar servicios y oportunidades a las colonias, sin que las familias tengan que trasladarse hasta las oficinas centrales para recibir apoyo.

Instalaciones del Espacio DIF y participación de Luly López Naranjo

La construcción abarca 243 metros cuadrados e incluye un salón de usos múltiples, cocina equipada y dos consultorios, uno médico y otro psicológico.

Durante la entrega, se destacó la labor de Luly López Naranjo al frente del DIF municipal para impulsar la cercanía de los programas sociales y el respaldo a las familias, así como el trabajo coordinado entre el Municipio, instituciones educativas y empresas, con la intención de fortalecer la convivencia y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Guayulera.