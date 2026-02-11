Acercan salud y prevención a estudiantes de la UTC Ramos Arizpe

La actividad permitió que alumnas y alumnos del plantel accedieran de manera directa a servicios gratuitos de salud preventiva

Más de 700 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participaron en una macrobrigada de servicios y prevención, mediante la cual se ofrecieron consultas médicas, orientación educativa, información sobre adicciones y prevención del delito, como parte de una jornada coordinada entre dependencias estatales y municipales.

La actividad permitió que alumnas y alumnos del plantel accedieran de manera directa a servicios gratuitos de salud preventiva, acompañamiento académico, orientación en trámites y acciones de autocuidado, sin necesidad de trasladarse fuera de su institución educativa.

Durante la jornada, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, explicó que este tipo de encuentros buscan informar a los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias, así como sobre conductas delictivas que pueden presentarse en entornos escolares y sociales, priorizando la prevención temprana.

En el mismo espacio se ofrecieron pláticas informativas enfocadas en salud mental, autocuidado y toma de decisiones, dirigidas a estudiantes universitarios, un sector considerado vulnerable ante problemáticas como adicciones, violencia o deserción escolar.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que la intención es llevar servicios básicos y orientación directamente a los jóvenes, facilitando el acceso a información útil para su desarrollo personal y académico.

La jornada se realizó con la participación de instancias estatales relacionadas con juventud, salud, educación y prevención social, y forma parte de una serie de actividades que se replicarán en otros municipios del estado.

Autoridades educativas de la Universidad Tecnológica de Coahuila indicaron que este tipo de ejercicios permiten detectar necesidades específicas de la comunidad estudiantil y reforzar el vínculo entre instituciones y jóvenes.