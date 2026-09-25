Acercan mastografías a mujeres de Parras con unidad móvil

La estrategia busca acercar los servicios de salud a las mujeres del municipio y reducir la necesidad de trasladarse a otras localidades

Con el objetivo de facilitar la detección oportuna del cáncer de mama, una unidad móvil equipada con mastógrafo llegó a Parras para brindar estudios a alrededor de 100 mujeres durante una jornada de dos días.

La estrategia busca acercar los servicios de salud a las mujeres del municipio y reducir la necesidad de trasladarse a otras localidades para realizarse este tipo de estudios.

Durante el arranque de la jornada, autoridades municipales y de salud destacaron que la prevención y la detección temprana son fundamentales para identificar posibles casos y canalizar a las pacientes a las instituciones correspondientes.

José Raymundo Zamarripa Castillo, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 8, resaltó la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para hacer posible la atención directamente en Parras.

El alcalde Fernando Orozco Lara señaló que, además de facilitar el acceso a las mastografías, el municipio dará seguimiento a las mujeres que pudieran requerir atención médica posterior a sus estudios.

La directora de la Clínica Municipal de Salud, Ana Bertha Ramírez Pérez, hizo énfasis en la importancia de acudir a revisiones periódicas y detectar cualquier alteración a tiempo.

Como parte de la jornada también se ofrecieron vacunas correspondientes a los esquemas básicos para población adulta y menores de edad.

Las acciones de prevención continuarán durante octubre, ya que el DIF Parras informó que se prepara una nueva brigada para ese mes, con la finalidad de llevar nuevamente servicios de detección y atención a un mayor número de mujeres.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a aprovechar las campañas de salud y acudir a los servicios preventivos disponibles en el municipio.