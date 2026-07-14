Acerca Fernando Orozco apoyos a comunidades rurales de Parras

Estos programas se desarrollan con la participación conjunta del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y los propios agricultores

Con el propósito de fortalecer el desarrollo del campo y mejorar las condiciones de vida en la zona rural, el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, realizó una gira de trabajo por los ejidos Santa Cecilia, 28 de Agosto, Cruz Verde y Ganivete, donde se beneficiaron 145 familias con programas productivos, obras y servicios.

Durante la visita, el edil refrendó el compromiso de mantener una atención cercana a las comunidades alejadas de la cabecera municipal.

Entregan apoyos para fortalecer la producción agrícola

Como parte de las acciones, productores de los ejidos Santa Cecilia, Cruz Verde y Ganivete recibieron apoyos de semilla de sorgo y barbecho para fortalecer la actividad agrícola.

Estos programas se desarrollan con la participación conjunta del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y los propios agricultores, quienes comparten el costo de los insumos para facilitar su adquisición.

Además, el Municipio pone a disposición maquinaria y personal para las labores de barbecho, mientras que los beneficiarios únicamente cubren el combustible, reduciendo así los costos de producción.

Rehabilitan salón ejidal y acercan servicios a las comunidades

En el ejido 28 de Agosto también fue entregada la rehabilitación del techo del salón ejidal, obra que permitirá contar con un espacio más seguro y funcional para reuniones comunitarias.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Palhoma Riojas Ramos, el alcalde distribuyó paquetes de verduras entre las familias, además de acercar consultas y servicios de la Clínica Municipal, donde también se recibieron de manera directa las principales solicitudes de los habitantes para dar seguimiento a sus necesidades.