Accidentes diarios mantienen en alerta al tramo Los Chorros

Aunque se han implementado distintas medidas para tratar de prevenir los accidentes, en ocasiones estas acciones resultan insuficientes

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Una de las principales problemáticas que continúa enfrentando el municipio de Arteaga son los constantes accidentes registrados en la carretera 57, particularmente en el tramo conocido como Los Chorros, donde prácticamente se presenta un percance diario, señaló la alcaldesa Karen Sánchez.

La presidenta municipal reconoció que estos accidentes no solamente generan afectaciones al tráfico vehicular, sino que en algunos casos han dejado personas lesionadas y lamentablemente, también han cobrado vidas humanas.

Además, los cierres y congestionamientos provocados por los percances representan pérdidas económicas para quienes utilizan esta importante vía de comunicación.

Mantienen acciones para prevenir accidentes

Indicó que, aunque se han implementado distintas medidas para tratar de prevenir los accidentes, en ocasiones estas acciones resultan insuficientes ante las condiciones y el nivel de riesgo que representa este tramo carretero.

Por ello, dijo, se mantienen las gestiones y acciones de vigilancia para reducir la incidencia de choques.

Sánchez señaló que el Ayuntamiento continúa trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de mantener la vigilancia y fortalecer las condiciones de seguridad en el municipio.

Atienden casos de violencia contra las mujeres

Agregó que entre las situaciones que también requieren atención se encuentran los casos de violencia contra las mujeres, los cuales son atendidos inicialmente por las autoridades municipales y, cuando corresponde, son canalizados al Centro de Empoderamiento de las Mujeres para brindar seguimiento y apoyo a las víctimas.

La alcaldesa reiteró que se mantendrá la coordinación entre las diferentes corporaciones e instituciones para atender tanto la problemática de seguridad como las situaciones que se presentan en la carretera 57, particularmente en el peligroso tramo de Los Chorros.