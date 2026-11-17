Equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas para rescatar a Juan Antonio Herrera Tobías, quien fue trasladado al Hospital Muguerza

Un automovilista quedó prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo tras un choque frontal ocurrido sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, donde equipos de emergencia tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para rescatarlo.

El lesionado fue identificado como Juan Antonio Herrera Tobías, quien conducía un automóvil SEAT Ibiza de color negro cuando fue impactado de frente por una camioneta Mercedes-Benz Sprinter perteneciente a la empresa DIFRENOSA.

De acuerdo con el reporte del accidente, la camioneta circulaba de sur a norte cuando, por causas todavía desconocidas, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde se desplazaba el automóvil compacto.

La fuerza del impacto provocó que Herrera Tobías quedara atrapado dentro de la unidad, debido a los daños que sufrió la carrocería durante la colisión. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia iniciaron las maniobras de rescate y utilizaron herramientas hidráulicas de extricación para liberar al conductor, quien no podía salir por sus propios medios.

Después de ser rescatado, el automovilista recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital Muguerza en código amarillo, para su valoración y atención médica.

La camioneta involucrada era conducida por Gabriel Saldaña Zote, de 37 años, identificado en el reporte como la persona que manejaba la unidad que cruzó hacia los carriles de circulación contraria.

El accidente ocurrió en los carriles de norte a sur de la carretera Monterrey–Saltillo, donde quedaron involucrados los dos vehículos y se realizaron las labores de rescate.

Las causas por las que la camioneta abandonó su trayectoria y cruzó el camellón central permanecen bajo investigación para determinar las circunstancias del choque.