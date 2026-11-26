Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos

Una fatalidad se registró la mañana de este miércoles en las instalaciones de NIX Planta 1, ubicada en el municipio de Arteaga, Coahuila, donde una empleada perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente con una unidad que era operada por otro trabajador de la misma empresa.

El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia y las autoridades de seguridad.

La víctima fue identificada como Janeth Elizabeth Morales Valdés, de 28 años de edad. Tras el reporte del incidente, paramédicos se trasladaron hasta el centro de trabajo para brindarle atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades competentes.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Por su parte, el conductor de la unidad fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que llevará a cabo las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso y establecer las responsabilidades correspondientes.