Accidente entre auto y moto deja un lesionado en Saltillo

El chofer de la camioneta esperó a su ajustador de seguros para llegar a un convenio sobre los daños con el joven motociclista.

Un accidente automovilístico se registró la mañana de este jueves en el cruce de la Calle 18 y la prolongación Francisco de Urdiñola en la colonia Mesa de Lourdes, donde participaron el conductor de una camioneta y un joven que viajaba a bordo de una motocicleta.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al motociclista, quien fue identificado como José Francisco Vázquez Vázquez, de 24 años, quien al momento del impacto transitaba por la prolongación Francisco de Urdiñola con dirección a Emilio Arizpe de la Maza.

Debido a los golpes recibidos por la caída, los socorristas decidieron subir al lesionado a la ambulancia para realizar la valoración; posteriormente determinaron que las heridas no ponían en riesgo su vida y no ameritaban un traslado de urgencia a un hospital en la ambulancia.

El joven permaneció en el sitio del accidente mientras las autoridades completaban los reportes de tránsito, informando a los oficiales que posteriormente acudiría por sus propios medios a una clínica médica para una segunda revisión de sus lesiones.

Por su parte, el conductor de la camioneta y presunto responsable del percance fue identificado como Víctor Carlos Alberto Pérez Cisneros, de 41 años; permaneció en el lugar para buscar un acuerdo con el afectado a través del ajustador de su compañía de seguros.