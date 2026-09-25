Accidente en Saltillo que deja advertencia a motociclistas

El llamado no es a dejar de utilizar las motocicletas, sino a hacerlo con responsabilidad y evitar maniobras que puedan poner en peligro la vida.
En medio de los operativos que se realizan en Saltillo contra quienes efectúan acrobacias en calles y avenidas, un video captado en la Comarca Lagunera muestra las posibles consecuencias de realizar este tipo de acciones en una vialidad abierta al tránsito.
En las imágenes se aprecia a una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta mientras realizaba piruetas, hasta que perdió el control y terminó chocando contra la parte trasera de un automóvil.
El percance habría provocado lesiones de consideración a los ocupantes de la moto, además de daños materiales, en un accidente que pudo haberse evitado simplemente al no realizar este tipo de maniobras en una vía pública.
La recomendación es clara: no utilizar calles o bulevares para hacer acrobacias, respetar los señalamientos y límites de velocidad, portar casco y equipo de protección y mantener siempre el control de la motocicleta.
Las sanciones pueden representar una consecuencia menor frente a lo que podría ocurrir en un accidente; por eso, antes de intentar una pirueta, vale la pena recordar que una imagen vale más que mil palabras.