Accidente en Saltillo deja un adolescente muerto y otro herido

Un menor de 14 años murió tras ser impactado junto a otro adolescente por una camioneta mientras viajaban en motocicleta. La Fiscalía investiga los hechos

Un adolescente de 14 años perdió la vida durante la madrugada del domingo, luego de resultar gravemente herido en un accidente ocurrido la noche del sábado sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, en la colonia Lomas del Refugio, en Saltillo.

La víctima viajaba en una motocicleta junto a otro menor de 15 años cuando ambos fueron impactados por una camioneta. El sobreviviente permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado.

Tras el choque, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a los dos adolescentes a distintos hospitales para recibir atención médica.

Sin embargo, horas después, uno de ellos sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue declarado sin vida, mientras que el otro continúa bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Después del fallecimiento se registró una movilización en la colonia Santa Elena, donde familiares y conocidos del menor acudieron a un domicilio en el que presuntamente se encontraba el conductor involucrado, lo que derivó en una riña y la intervención de elementos de la Policía Municipal para evitar mayores incidentes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para ubicar al responsable, localizar la camioneta implicada y esclarecer las circunstancias del accidente.