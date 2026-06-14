Accidente en Ramos Arizpe deja a motociclista en estado crítico

El conductor, que no portaba casco, resultó con traumatismo craneoencefálico tras estrellarse contra una barda; su acompañante también sufrió lesiones

Un motociclista fue trasladado en estado grave al Hospital General de Saltillo luego de sufrir un fuerte accidente la tarde de este sábado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del puente de Los Pinos.

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, informó que paramédicos de la corporación atendieron la emergencia tras recibir el reporte de una motocicleta que se impactó de lleno contra una barda por causas que aún no han sido determinadas.

El conductor, quien no portaba casco de protección al momento del percance, sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura de maxilar inferior, lesiones que obligaron a su traslado de emergencia en código rojo al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica especializada.

Paramédicos de Protección Civil señalaron que debido a la gravedad de las heridas fue necesario concentrar las labores de atención en la estabilización inmediata del paciente durante su traslado al nosocomio.

La acompañante también resultó lesionada y fue atendida por personal de emergencia. Aunque su estado de salud fue reportado como delicado, las lesiones que presentaba no ponían en riesgo inminente su vida, por lo que quedó bajo valoración médica.

De manera preliminar, el conductor alcanzó a comentar que ambos se dirigían hacia la colonia Guayulera de Saltillo, cuando ocurrió el accidente. Autoridades y cuerpos de auxilio realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias que provocaron el impacto.