Accidente en la colonia Anacahuita deja a un motociclista herido

Las primeras investigaciones indican que la motocicleta circulaba de sur a norte cuando un automóvil presuntamente le invadió el derecho de paso

Un motociclista de 31 años resultó lesionado la tarde de este jueves, luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en el cruce del bulevar Anacahuita y Leopoldo Padilla Moreno, en la colonia Anacahuita.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, al recibir el reporte de emergencia, los cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar y confirmaron el percance.

Automóvil habría invadido el derecho de paso

Las primeras investigaciones indican que la motocicleta circulaba de sur a norte cuando un automóvil presuntamente le invadió el derecho de paso, provocando el impacto.

El lesionado fue identificado como Óscar Gayoso Pérez, de 31 años, con domicilio en la colonia Villa Sol, quien presentó un traumatismo craneoencefálico moderado y abrasiones en el pómulo derecho.

Motociclista fue trasladado a un hospital

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron en código amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, donde quedó bajo valoración médica.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades y determinar las causas del percance.