Accidente en el norponiente deja dos muertos y varios lesionados

El lesionado fue trasladado en la ambulancia 482 al Hospital Ixtlero para su estabilización. En una Chevrolet Tahoe blanca, con placas de Texas XWH-9266

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Dos personas perdieron la vida y al menos tres más resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado este domingo 4 de octubre en el Libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 49, en el tramo de Monterrey hacia Saltillo.

En el percance participaron dos tráileres y tres camionetas cerradas, en una jornada marcada por las lluvias que han afectado durante todo el fin de semana a la Región Sureste de Coahuila, por lo que las condiciones del camino pudieron haber influido en el accidente, aunque esto deberá ser determinado por las autoridades.

Rescatan a una persona prensada y trasladan a los lesionados

En una Dodge Nitro gris, con placas FYW-716-C, fueron localizadas dos personas sin vida, mientras que una tercera persona quedó prensada y tuvo que ser liberada por cuerpos de emergencia mediante equipo hidráulico.

El lesionado fue trasladado en la ambulancia 482 al Hospital Ixtlero para su estabilización. En una Chevrolet Tahoe blanca, con placas de Texas XWH-9266, viajaban Alma Elizabeth Cristan Gutiérrez, de 63 años, y Noehemi Flores Guerrero, ambas reportadas en código amarillo y trasladadas, respectivamente, al ISSSTE y a una clínica privada.

Fiscalía investiga las causas del accidente

El accidente provocó afectaciones a la circulación mientras los cuerpos de emergencia atendían a las víctimas y se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

Elementos de las corporaciones correspondientes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias y establecer las causas del percance, así como determinar si las condiciones climáticas y el pavimento mojado tuvieron alguna relación con el hecho.