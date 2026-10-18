Accidente en carretera a Monclova deja un muerto y tres heridos

Una volcadura en el kilómetro 88 de la carretera a Monclova dejó una persona fallecida y tres lesionadas, una de ellas trasladada en código rojo

Un accidente carretero ocurrido en el kilómetro 88 de la carretera a Monclova dejó una persona fallecida y tres más lesionadas, de acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

El conductor, de 41 años de edad, declaró que viajaban procedentes de Oklahoma y se dirigían a Aguascalientes cuando uno de los neumáticos del vehículo reventó durante el trayecto.

A consecuencia de la falla, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de la cinta asfáltica y posteriormente volcó. El percance movilizó a los servicios de emergencia para atender a las personas que viajaban en el vehículo.

Al revisar a los ocupantes, los rescatistas reportaron que una persona de aproximadamente 55 a 65 años de edad ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento fue confirmado en el lugar, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Una mujer de 22 años resultó lesionada y fue trasladada en código rojo a un hospital. También recibieron atención el conductor, de 41 años, y otro pasajero, de 55, quienes presentaban múltiples contusiones y fueron clasificados en código amarillo.

Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica. La información disponible se mantiene como preliminar y se espera que las autoridades proporcionen los datos generales de los involucrados, además de los detalles relacionados con las investigaciones del accidente.