Accidente deja dos víctimas mortales y un lesionado en Saltillo

Un accidente vial cobró la vida de dos personas, una de ellas identificada como Manuel Martínez Aguilar, de 63 años. La segunda víctima permanece en calidad de no identificada por las autoridades.

Conductor de tráiler resulta lesionado

En el percance también resultó lesionado el conductor de un tráiler, Miguel Ángel Vázquez Guillén, de 31 años, quien fue atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital privado al norte de Saltillo, donde recibe atención médica especializada.

Autoridades investigan las causas

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y lograr la identificación de la segunda persona fallecida.