Accidente carretera Saltillo-Torreón desata rapiña de cerveza

Por: Antonio Herrera 14 Octubre 2025, 16:01

Un camión cervecero volcó en la carretera Saltillo-Torreón en el kilómetro 8, desató una rapiña; pese al accidente, no se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial registrado este martes sobre la carretera Saltillo-Torreón provocó una inesperada escena de rapiña, luego de que un camión que transportaba cerveza volcara en el kilómetro 8, cerca del Relleno Sanitario. A pesar del aparatoso percance, no se reportaron personas lesionadas. Testigos informaron que al poco tiempo del accidente, decenas de personas, principalmente recolectores de materiales reciclables, se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse la mercancía caída, incluyendo botellas y tapas de cerveza. La rapiña ocurrió antes de que las autoridades pudieran asegurar la zona. Elementos de la Policía Municipal de Saltillo y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Mientras tanto, el conductor del camión, que resultó ileso, permaneció en el lugar a la espera del apoyo de su aseguradora.