Acceden más de mil familias a tinacos y minisplits a bajo costo

Durante 2025, más de mil familias de Ramos Arizpe fueron beneficiadas con programas de tinacos y minisplits a bajo costo, al acceder a equipamiento básico para el hogar con precios por debajo del mercado, de acuerdo con información del Gobierno Municipal.

El dato más relevante del balance anual es que 720 familias recibieron apoyos a través del programa de tinacos, mientras que 290 hogares lograron adquirir minisplits frío/calor, como parte de las acciones enfocadas en mejorar las condiciones de vivienda y aliviar el gasto familiar.

En el caso del programa de tinacos, se entregaron 370 paquetes completos que incluyeron sistemas de almacenamiento de mil 200 litros con bomba, con precios hasta 40 por ciento menores al costo comercial, lo que permitió fortalecer el acceso y manejo del agua en distintos sectores del municipio.

De forma complementaria, el programa de minisplits a bajo costo, implementado en coordinación con Mejora Coahuila, facilitó la adquisición de equipos de una tonelada a un precio de 4 mil 250 pesos, mediante un trámite sencillo que requirió únicamente identificación oficial y comprobante de domicilio.

Ambos esquemas permitieron a las familias beneficiadas enfrentar de mejor manera las temporadas de calor y frío, además de representar un ahorro económico significativo en comparación con los precios habituales de estos productos en el mercado.