Acceden adultos mayores a beneficios con la credencial INAPAM

En Coahuila, el trámite gratuito que continúa vigente y activo, se realiza a través de los módulos de la Secretaría de Bienestar

Las personas adultas mayores de 60 años en Coahuila pueden acceder a descuentos y beneficios en servicios básicos, salud, transporte y comercios mediante la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un trámite gratuito que continúa vigente y activo en la entidad.

La credencial permite obtener precios preferenciales en alimentos y despensa, medicamentos y atención médica, pago de agua y predial, restaurantes, transporte y viajes, ropa, tiendas de autoservicio, museos, eventos culturales, educación y asesoría legal, además de brindar atención preferencial en diversos trámites.

En Coahuila, el trámite se realiza a través de los módulos de la Secretaría de Bienestar, uno de ellos ubicado en Saltillo sobre la calle Hidalgo 898, esquina con Félix U. Gómez, colonia Ojo de Agua (dentro de la plaza), donde para orientación, se encuentra disponible el teléfono 844 412 8963.

Los requisitos para tramitar la credencial INAPAM son:

• Tener 60 años cumplidos

• Identificación oficial vigente

• CURP

• Acta de nacimiento

• Comprobante de domicilio

• Fotografía

• Teléfono de contacto

El trámite es gratuito y permanente, por lo cual la credencial no pierde validez y puede utilizarse en establecimientos afiliados en todo el país.

Con este documento, las personas adultas mayores en Coahuila pueden reducir gastos cotidianos y acceder a servicios esenciales, fortaleciendo su autonomía y su bienestar.