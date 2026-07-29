Academia de Saltillo recibe a 56 nuevos aspirantes

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, reiteró el compromiso de la corporación de brindar un servicio profesional

El alcalde Javier Díaz González encabezó la bienvenida a la cuarta generación de la Academia de la Policía Municipal de Saltillo, integrada por 56 aspirantes, divididos en partes iguales entre hombres y mujeres. Durante la ceremonia destacó que la preparación de los futuros elementos será clave para mantener a la ciudad entre las más seguras del país y consolidar a la corporación como una de las mejor evaluadas a nivel nacional.

Destinarán mil 100 millones de pesos a seguridad

El edil señaló que los resultados alcanzados en materia de seguridad son producto de la coordinación permanente con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como del trabajo conjunto con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Además, recordó que este año se destinarán mil 100 millones de pesos para fortalecer el sistema de seguridad mediante la adquisición de equipo, tecnología, infraestructura y programas de capacitación para los policías.

Nueva generación inicia preparación policial

Durante el acto protocolario, el alcalde recibió el guion académico de la nueva generación, mientras que integrantes de la tercera generación realizaron una exhibición de las habilidades adquiridas durante su formación. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, reiteró el compromiso de la corporación de brindar un servicio profesional y cercano a la ciudadanía, respaldado por un modelo de seguridad basado en la prevención, la reacción y la capacitación continua.