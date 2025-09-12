Academia de formación militar en Saltillo cumple 10 años

La Heroica Academia de Infantería Niños Héroes de Saltillo celebra 10 años formando jóvenes con educación académica y disciplina militar

La Heroica Academia de Infantería Niños Héroes, única institución de formación militar en la capital de Coahuila, celebra este 2025 su décimo aniversario, consolidándose como un espacio de educación académica y disciplina que ha marcado la vida de decenas de jóvenes.

De acuerdo con su fundador, el comandante Luis Enrique Contreras García, en esta década la academia ha enfrentado retos propios de la etapa formativa de los adolescentes, pero se ha mantenido firme en su objetivo: combinar la educación escolar con la formación en valores, disciplina y responsabilidad. “Más que las calificaciones, lo que buscamos es formar jóvenes responsables y disciplinados; eso automáticamente se refleja en su desempeño académico”, señaló.

La institución funciona con un modelo que responde a las necesidades actuales de las familias, al ofrecer un horario extendido de actividades académicas y formativas. Después de clases, los estudiantes participan en defensa personal, primeros auxilios, rescate vertical, acondicionamiento físico, natación y actividades militares, además de integrar bandas de guerra, escoltas y grupos deportivos.

La rutina también incluye hábitos de higiene y responsabilidad cotidiana: los alumnos se encargan del aseo de las instalaciones, limpieza de utensilios y organización de espacios, con el objetivo de que estas prácticas se conviertan en parte de su vida diaria. “El propósito es que los jóvenes repliquen esos hábitos en casa y en cualquier lugar donde se desenvuelvan”, explicó Contreras.

En estos diez años, la academia ha buscado formar estudiantes con un estilo de vida saludable, alejado de la dependencia tecnológica, fomentando la disciplina como herramienta para enfrentar las etapas futuras de su vida personal y profesional.

La celebración por este décimo aniversario se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre, en el marco del Día de los Niños Héroes, en la escuela Andrés S. Viesca a las 9:45 de la mañana.