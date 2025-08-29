Abuela pide apoyo para un regreso a clases digno para sus nietos

Mientras familias celebraban el Día de los Abuelos, doña Mercedes cuida a cinco menores y pide apoyo para un regreso a clases digno

Mientras muchas familias celebraban el Día de los Abuelos, para doña Mercedes Irachete, vecina de la colonia San José de los Cerritos, fue una jornada de preocupación. Esta abuela se ha hecho cargo de cinco menores —dos nietas y tres bisnietos— luego de que sus padres los abandonaran a causa de las adicciones. Su mayor deseo es que los niños puedan volver a clases este lunes en condiciones dignas.

Doña Mercedes cuenta que los pequeños tienen la ilusión y las ganas de seguir estudiando, pero carecen de lo más básico: útiles escolares, mochilas en buen estado y uniformes. “Solo les falta un empujón, y tal vez eso les cambie el destino”, expresó. El pequeño Iker y su hermanita, por ejemplo, preparan sus mochilas rotas y sin cierres, pero con el ánimo de salir adelante a través del estudio.

Aunque el Día de los Abuelos pasó sin celebración, para Mercedes lo más importante es asegurar que sus nietos y bisnietos no abandonen la escuela. Su petición es sencilla: cualquier ayuda que permita a los niños iniciar el ciclo escolar con dignidad, confiando en que la educación será la llave para construir un futuro distinto.