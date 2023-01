Abuela envenena a bebé accidentalmente y lo mata

La abuela le dio jarabe a su nieto de un año para remediar la tos que traía, pero resultó ser un garrapaticida y empezó a convulsionar

Por: Patricia Agüero

Enero 26, 2023, 19:30

Una tragedia familiar se presentó en Torreón, Coahuila por la muerte de un bebé que fue envenenado accidentalmente por su abuela.



Los hechos se registraron la tarde del domingo 22 de enero en un domicilio del que no se ha brindado información de la ubicación por las investigaciones.



La mujer que se encontraba al cuidado de su nieto identificado como Luis Eduardo de tan solo un año de edad debido a que el padre de este se encontraba internado en la clínica 16 del IMSS y su esposa (madre del menor) lo cuidaba.



De acuerdo con el testimonio de la abuela, su nieto presentaba mucha tos por lo que decidió suministrarle un 'medicamento', sin embargo, el bebé comenzó a convulsionar.



Resulta que lo que le suministró no era medicamento para la tos, garrapaticida asuntol.



Tras los hechos el menor fue trasladado a la Clínica 16 del Seguro Social de Torreón.



Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida al menor, este perdió la vida.



Tras las investigaciones las autoridades determinaron que no hubo dolo en las acciones de la mujer que le brindó el jarabe al niño y que se trató de un hecho accidental.



Por su parte, los padres del menor le otorgaron el perdón a la abuela paterna ante las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila.