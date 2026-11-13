Abrirán Placas y Licencias en Buen Fin con descuentos en adeudos

Los contribuyentes podrán liquidar adeudos vehiculares acumulados hasta 2025 por un máximo de $3,999 pesos. Las oficinas atenderán de 9:00 a 16:00 horas

Las oficinas de Placas y Licencias mantendrán atención al público durante el fin de semana, incluido el domingo, con motivo de las promociones del Buen Fin, que permitirán a los contribuyentes regularizar adeudos vehiculares de años anteriores mediante un pago máximo de 3 mil 999 pesos.

Ignacio Rodríguez Flores, director de Control Vehicular, informó que el beneficio aplicará a los adeudos acumulados hasta 2025, mientras que los recargos correspondientes a 2026 tendrán una tarifa especial de un peso.

El funcionario explicó que las oficinas trabajarán de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, durante viernes, sábado, domingo, lunes y martes, con el propósito de atender a los automovilistas interesados en aprovechar los descuentos.

En condiciones habituales, estas oficinas reciben alrededor de 150 personas diariamente, aunque se espera un incremento importante en la afluencia durante los cinco días de promoción.

Rodríguez Flores señaló que los contribuyentes podrán programar una cita para realizar sus trámites, pero también se atenderá a quienes acudan sin ella, siempre que exista disponibilidad durante la jornada.

Para facilitar el procedimiento, recomendó obtener previamente el estado de cuenta y realizar el pago correspondiente, ya que quienes cubran sus derechos podrán acudir posteriormente a recoger sus documentos antes de que concluya el año.

En el caso de las licencias de conducir, indicó que los pagos realizados cuentan con un periodo de vigencia para completar el trámite, por lo que recomendó a los interesados no retrasar su expedición.