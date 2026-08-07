Abren vacantes para integrarse al Servicio Profesional Electoral

El IEC abrió cuatro vacantes; el registro estará abierto del 7 al 14 de agosto y las plazas serán asignadas mediante un proceso basado en mérito y preparación

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) anunció el inicio del Concurso Público 2026 para integrar personal al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), proceso coordinado junto con el Instituto Nacional Electoral (INE).

La convocatoria contempla cuatro vacantes dentro del organismo electoral en la entidad y forma parte de una oferta nacional de 176 plazas distribuidas en 28 estados del país.

Durante la presentación oficial, autoridades del IEC y del INE informaron que el registro para las personas interesadas estará abierto del 7 al 14 de agosto a través de la plataforma del Instituto Nacional Electoral.

Destacaron que la selección se realizará con base en el mérito, la preparación académica, la experiencia y los conocimientos de las y los aspirantes, por lo que la convocatoria está dirigida a todas las personas que cumplan con los requisitos, bajo un enfoque de inclusión e igualdad de oportunidades.

Las vacantes disponibles en Coahuila corresponden a las coordinaciones de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, Vinculación con el INE e Igualdad de Género y No Discriminación; estas tres últimas serán ocupadas exclusivamente por mujeres.

El proceso de selección incluirá diversas etapas de evaluación, entre ellas un examen de conocimientos, pruebas psicométricas y entrevistas con integrantes del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral.