Abren nuevas oficinas para pagar multas y parquímetros

El proyecto busca ampliar la capacidad de respuesta de las corporaciones y acercar la atención de emergencias a los habitantes de ese sector

Este lunes comenzaron a operar las nuevas oficinas que concentran los servicios de pago de garantías, infracciones y parquímetros, con el objetivo de ofrecer una atención más rápida, ordenada y accesible a la ciudadanía.

José Alfredo Serna Rodríguez, encargado del departamento, informó que durante las primeras horas se registró una buena respuesta de los usuarios, quienes acudieron a realizar trámites y pagos.

El inmueble cuenta con ventanillas, salas de espera y estacionamiento, luego de ser rehabilitado para adecuarlo a sus nuevas funciones.

Inspección y Verificación prepara su traslado

La Dirección de Inspección y Verificación también se encuentra en la etapa final del traslado de sus oficinas al recinto y se prevé que opere completamente durante esta semana.

Las obras incluyeron adecuaciones interiores, renovación de instalaciones eléctricas, mejora de la fachada, jardinería y acondicionamiento del estacionamiento.

El alcalde Miguel Riquelme destacó que la reubicación forma parte de una estrategia para mejorar la atención ciudadana y concentrar servicios relacionados con la seguridad, la inspección y la movilidad en instalaciones más funcionales.

Proyectan nueva central de Bomberos y Protección Civil

Asimismo, informó que próximamente comenzará operaciones una nueva central al norte de la ciudad, destinada a albergar servicios de Bomberos y Protección Civil.

El proyecto busca ampliar la capacidad de respuesta de las corporaciones y acercar la atención de emergencias a los habitantes de ese sector.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a identificar las nuevas ubicaciones y acudir directamente a las oficinas correspondientes para realizar sus trámites.