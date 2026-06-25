Abren investigación por grabación de la Filarmónica con rapero

La titular de Cultura de Coahuila calificó como un error que la grabación se realizara sin que la Secretaría tuviera conocimiento previo.

La secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, reconoció que desconocía la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto en una grabación realizada con el rapero conocido como “Millonario” y aseguró que ya se inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de los directivos involucrados.

La funcionaria afirmó que se enteró del proyecto una vez que éste ya había sido realizado y no antes de su ejecución, pese a que la agrupación forma parte de la estructura institucional de la Secretaría de Cultura.

“Yo me enteré de esto después de realizarlo, no antes de que se diera. Yo debí de haber sido la primera en enterarme de lo que pretendían hacer”, señaló.

Las declaraciones surgen luego de que integrantes de la Orquesta Filarmónica del Desierto presentaran una queja formal en la que denunciaron presuntas irregularidades durante una grabación efectuada en el Teatro de la Ciudad con el intérprete de música urbana, a quien señalaron por el contenido de sus canciones y por antecedentes legales documentados en medios de comunicación nacionales.

Quintana Salinas confirmó que sostuvo una reunión con el director artístico de la orquesta, Natanael Espinoza, para conocer su versión de los hechos, así como de la situación relacionada con el despido de algunos músicos que posteriormente promovieron las denuncias.

La secretaria explicó que la dependencia también revisa los procedimientos bajo los cuales la agrupación participa en actividades ajenas a la programación oficial de la Secretaría de Cultura, particularmente cuando se utiliza el nombre de la Orquesta Filarmónica del Desierto.

“Yo tengo que saber cuando van a realizar un trabajo fuera de sus horarios laborales. La Orquesta Filarmónica del Desierto es un organismo institucionalizado y hay que cuidarlo”, manifestó.

La funcionaria calificó como un error que la grabación se realizara sin que la Secretaría tuviera conocimiento previo y adelantó que se revisarán los mecanismos de autorización para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“Esto no vuelve a suceder. Mientras yo esté aquí, no me la vuelven a hacer”, afirmó.

Sobre el material audiovisual grabado con el artista, Quintana indicó que actualmente se analiza la situación jurídica del proyecto y dejó en claro que no permitirá que se utilice la imagen institucional de la Secretaría de Cultura ni de la Orquesta Filarmónica del Desierto para promocionar dicho contenido.

“No va a salir ninguna sigla de la Secretaría de Cultura. Así de simple. Ni de la Orquesta Filarmónica del Desierto”, sostuvo.

La titular de Cultura también cuestionó que los responsables del proyecto no informaran previamente quién era el artista contratante ni las características del material que sería grabado.

“Hay que ser institucionales. Fue un grave error. No había necesidad de que sucediera algo así”, expresó.

Respecto a una eventual sanción contra directivos o funcionarios involucrados, Quintana Salinas señaló que la investigación continúa y que cualquier determinación deberá sustentarse en los resultados del procedimiento interno.

“Estamos haciendo la investigación. Adelantar una sanción en este momento sería decir mentiras”, concluyó.

La controversia se originó luego de que músicos de la Orquesta Filarmónica del Desierto denunciaran presuntas irregularidades en la grabación y cuestionaran que la agrupación fuera vinculada a un proyecto privado sin que, según su versión, existiera claridad sobre los alcances y condiciones de su participación.