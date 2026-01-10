Abren en Ramos Arizpe trámite de cartilla militar para clase 2008

El trámite está dirigido a jóvenes de la clase 2008, así como a remisos, es decir, personas que no realizaron el proceso en su año correspondiente

Desde el inicio de este año se encuentra activo en Ramos Arizpe el proceso para el trámite y liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional, a través de la oficina de enlace de la Presidencia Municipal, informó Yolanda Espinoza Gutiérrez, encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento.



La funcionaria explicó que durante 2025 se realizaron 252 trámites, cuyas cartillas permanecen resguardadas en el 69 Batallón de Infantería y serán entregadas ya liberadas en diciembre de 2026, conforme al procedimiento establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para este 2026, el trámite está dirigido a jóvenes de la clase 2008, así como a remisos, es decir, personas que no realizaron el proceso en su año correspondiente.

Los interesados pueden acudir desde los 18 años y hasta los 38 años y medio de edad.

Entre los requisitos se solicita:

​•​Acta de nacimiento (original y copia)

​•​Identificación oficial (INE, copia)

​•​CURP

​•​Constancia de estudios

​•​Comprobante de domicilio reciente de Ramos Arizpe (agua, luz o teléfono)

​•​Cuatro fotografías tamaño cartilla



Una vez entregada la documentación completa, se procede a la elaboración de la media cartilla. Espinoza Gutiérrez detalló que Ramos Arizpe es considerado zona de encuadramiento lejano, por lo que no se realiza sorteo ni servicio militar, únicamente el trámite administrativo y posterior liberación del documento.

De esta forma los jóvenes que realizaron su trámite durante 2025 deberán acudir al batallón correspondiente en enero, en fines de semana, para completar el proceso de liberación, reiterando el llamado a no dejar pasar los plazos y acudir con anticipación para evitar contratiempos.