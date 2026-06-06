Abren a la circulación segunda etapa del Camino Real del Valle

La reapertura permitirá agilizar la movilidad de miles de habitantes que diariamente utilizan la ruta para desplazarse entre distintos sectores de Ramos Arizpe

La segunda etapa de rehabilitación del Camino Real del Valle fue abierta a la circulación vehicular en Ramos Arizpe, luego de concluir los trabajos de colocación de carpeta asfáltica que durante las últimas semanas se desarrollaron en esta importante vialidad del poniente de la ciudad.

La reapertura permitirá agilizar la movilidad de miles de habitantes que diariamente utilizan esta ruta para desplazarse entre distintos sectores habitacionales y zonas de servicios del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la vialidad quedó habilitada una vez concluidas las labores de pavimentación, luego de que las recientes lluvias obligaran a suspender temporalmente los trabajos y retrasaran la etapa final del proyecto.

La vialidad conecta directamente a colonias como Real del Valle, Valle Poniente, Parajes del Valle, Parajes de Los Pinos, Urbivilla, Analco y Mirador, por lo que era una de las obras más esperadas por vecinos de estos sectores.

De acuerdo con el edil, aunque la circulación ya fue restablecida, en los próximos días continuarán algunos trabajos complementarios relacionados con señalización horizontal, pintura y detalles finales para concluir por completo la obra.

La rehabilitación forma parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura vial impulsadas por la administración municipal para fortalecer la conectividad urbana y reducir tiempos de traslado en una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de Ramos Arizpe.