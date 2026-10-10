Abre PRI la puerta a nuevas alianzas rumbo a elecciones 2027

Carlos Robles aseguró que el partido está dispuesto a construir nuevos acuerdos políticos, mientras refuerza su estructura en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene abierta la posibilidad de formar nuevas alianzas con otras fuerzas políticas para competir en las elecciones de 2027, siempre que existan intereses comunes y disposición para impulsar un proyecto compartido, declaró Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal de este instituto político, durante una reunión del Consejo Político Municipal priista en Monclova.

El dirigente señaló que los acuerdos electorales forman parte de la estrategia política del tricolor y aseguró que su partido está dispuesto a considerar nuevas coaliciones. Como antecedente, recordó la participación conjunta con el Partido Acción Nacional (PAN), aunque posteriormente esa organización decidió no continuar con la alianza.

Robles Loustaunau sostuvo que el PRI no cerrará la posibilidad de establecer nuevos entendimientos políticos si otras fuerzas partidistas muestran interés en construir una candidatura o proyecto común. Sin embargo, precisó que la coincidencia de objetivos es una condición necesaria para concretar cualquier acuerdo electoral.

“Las alianzas son buenas cuando hay también comunión de propósitos”, expresó el dirigente, quien evitó profundizar en los motivos que llevaron al PAN a separarse de la estrategia compartida.

PRI prepara el camino electoral para 2027

La apertura a posibles coaliciones forma parte de la preparación política que el PRI desarrolla en distintos municipios de Coahuila. Robles Loustaunau explicó que los encuentros con los consejos políticos municipales buscan agradecer el respaldo de la militancia en las elecciones anteriores y mantener activa la estructura partidista.

El representante priista afirmó que la organización no pretende detener sus actividades después de los resultados electorales, sino aprovechar ese trabajo para comenzar a construir su siguiente objetivo político. Señaló que la movilización permanente de sus integrantes es parte de la ruta que el partido ha decidido seguir.

“Después de ganar, hay dos formas de ver las cosas: una, o nos sentamos a disfrutar nuestro triunfo, a platicar sobre él, o empezamos al día siguiente a trabajar y a construir la nueva victoria”, manifestó.

Durante su intervención, destacó el resultado que identificó como el triunfo de 16 de 16 y atribuyó ese desempeño tanto a los candidatos como a la participación de los militantes. Consideró que mantener esa estructura en movimiento será necesario para preparar la participación del partido en los comicios de 2027.

La agenda de reuniones incluyó Monclova y Castaños, municipio donde estaba programado otro encuentro a las 18:00 horas. El dirigente indicó que estos recorridos forman parte de las actividades para fortalecer la organización y mantener comunicación con las bases priistas.

Robles Loustaunau sostiene que el PRI conserva su fuerza

Al hablar sobre las condiciones del partido para enfrentar la próxima contienda, Robles Loustaunau aseguró que los resultados de 2026 demostraron la capacidad política del PRI. Añadió que el reto para 2027 será volver a acreditar esa fuerza mediante el trabajo cotidiano y la participación de sus estructuras municipales.

“Muy fuertes, muy fuertes, en el 26 demostramos nuestra fuerza y ahora en el 27 tenemos que demostrarla nuevamente”, declaró.

El dirigente no anunció negociaciones formales con otras organizaciones ni mencionó posibles aliados para los próximos comicios. Su declaración, no obstante, dejó claro que el PRI está dispuesto a examinar nuevas coaliciones, siempre que exista voluntad de las partes y coincidencia en sus objetivos.

Mientras esa posibilidad permanece abierta, el partido continuará con sus reuniones municipales y actividades de organización interna. La estrategia planteada por Robles Loustaunau combina el fortalecimiento de la militancia con la disposición de explorar acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.