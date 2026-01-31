Abre Congreso puertas para clarificar cobros de impuesto predial

La legisladora Beatriz Fraustro señaló que existen tablas de valores catastrales ya aprobadas por el Congreso para un cobro justo

La diputada priista Beatriz Fraustro Dávila dijo que el Congreso de Coahuila, y ella en particular, tienen las puertas abiertas para que aquellas personas que tengan dudas o reclamos en cuanto al cobro del impuesto predial, puedan acercarse a solicitar aclaraciones.

Fraustro Dávila señaló que existen tablas de valores catastrales ya aprobadas por el Congreso para un cobro justo, e invitó a quienes no estén conformes o tengan dudas sobre los montos, a acercarse en primera instancia a las áreas de catastro del municipio o a la Dirección de Catastro del estado.

Además de ello, dijo, se pueden acercar a buscar a los diputados del Congreso, quienes aprobaron los valores catastrales y las leyes de ingresos de los 38 municipios.

Recalcó que no se pueden hacer cobros adicionales más allá de los aprobados, porque se incurre en faltas a la ley que pueden ser castigadas.