Abre Camino del Real en Ramos Arizpe y busca aliviar tráfico

La obra permitirá reducir tiempos de traslado y despresurizar el tráfico en este sector, al generar una conexión más ágil entre colonias

A partir de este martes entrará en operación el bulevar Camino del Real, una vialidad considerada clave para mejorar la movilidad en la zona poniente del municipio, donde en los últimos años se ha concentrado un importante crecimiento habitacional.

De acuerdo con autoridades municipales, la obra permitirá reducir tiempos de traslado y despresurizar el tráfico en este sector, al generar una conexión más ágil entre colonias y fraccionamientos con la carretera a Los Pinos.

El proyecto contempla una vialidad pavimentada con carriles ampliados y camellón central, lo que también busca incrementar la seguridad para automovilistas y peatones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta obra responde a la necesidad de mejorar la conectividad en una zona que registra alta demanda vial, al tiempo que forma parte de la estrategia conjunta con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana.

Con la apertura del Camino del Real, se espera mejorar la circulación en el poniente de Ramos Arizpe y atender uno de los principales puntos de presión vehicular derivados del crecimiento de la ciudad.