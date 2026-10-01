Abordan menopausia consciente en conferencia realizada en Parras

Especialistas explicaron cambios físicos y emocionales de la menopausia y llamaron a combatir mitos con información para mejorar el bienestar de las mujeres

Con el objetivo de brindar mayor información y acompañamiento a las mujeres durante la etapa de la menopausia, en Parras se llevó a cabo la conferencia “Vivir a Plenitud 40+: El camino hacia una menopausia consciente”.

La charla estuvo a cargo de las especialistas Laura Cueva y Teresa de Jesús Reyes, quienes abordaron los diferentes cambios físicos y emocionales que pueden presentarse durante esta etapa de la vida.

Durante el encuentro también se habló sobre los llamados “duelos invisibles”, así como de la importancia de reconocer las transformaciones que experimentan el cuerpo y el estado de ánimo, con el propósito de dejar atrás mitos y desinformación relacionados con la menopausia.

La actividad fue organizada por la Oficina de Convenciones y Visitantes, el Gobierno Municipal y el DIF Parras, como parte de las acciones encaminadas a acercar herramientas de orientación, información y bienestar a las mujeres del municipio.

Las especialistas destacaron que contar con información adecuada no solo beneficia a las mujeres que atraviesan esta etapa, sino también a sus parejas, familias y personas que forman parte de su entorno, al permitir una mejor comprensión de los cambios que pueden presentarse.

Como parte de estas acciones de sensibilización, también se extendió la invitación al Segundo Congreso Nacional “Mujeres sin Reglas: Salud y Bienestar después de los 40”, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre en Torreón, con la participación de más de 25 especialistas.