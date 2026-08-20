Abogados protestan contra fallas en justicia laboral

Litigantes de Monclova exigieron al Poder Judicial corregir deficiencias y retirar a funcionarios que, aseguran, carecen de preparación laboral

Abogados litigantes de Monclova realizaron una protesta frente al Centro de Justicia Laboral de la Región Centro para exigir al Poder Judicial del Estado corregir las deficiencias que, aseguran, afectan la impartición de justicia.

Daniel González Méndez, abogado laborista, señaló que existen funcionarios sin preparación suficiente en materia laboral y reclamó que los errores detectados continúan repitiéndose. A través de una manta demandan el despido de los funcionarios “neofitos” en materia laboral.

El litigante afirmó que los problemas no son recientes y se han acumulado durante varios años, generando rezago en los procedimientos y afectaciones para trabajadores y representantes legales.

Justicia laboral enfrenta rezago y errores repetidos

Señaló que los abogados han intentado establecer comunicación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero aseguró que no han encontrado disposición para atender de fondo sus planteamientos.

González Méndez explicó que la movilización fue acordada después de una reunión entre abogados litigantes que decidieron hacer pública su inconformidad. Indicó que el objetivo es llamar la atención de las autoridades judiciales para que revisen el funcionamiento del Centro de Justicia Laboral y establezcan medidas que permitan corregir las fallas señaladas.

El abogado sostuvo que existen errores en la atención y tramitación de los asuntos laborales que, de acuerdo con los litigantes, se repiten sin que se implementen soluciones permanentes. Consideró que la transformación de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje en tribunales laborales no resolvió por sí misma los problemas que enfrenta la administración de justicia.

Los manifestantes permanecieron en el exterior del Centro de Justicia Laboral y evitaron bloquear los accesos o interrumpir las audiencias. González Méndez explicó que decidieron realizar un plantón sin afectar a trabajadores, usuarios, abogados ni personal de la institución que acudió a cumplir con sus actividades.

Protesta busca evidenciar deficiencias del tribunal

El abogado señaló que la intención de los litigantes no es perjudicar el funcionamiento del tribunal, sino evidenciar públicamente una problemática que, desde su perspectiva, requiere intervención de las autoridades.

Reiteró que buscan que el Poder Judicial atienda las deficiencias y establezca una comunicación directa con quienes diariamente participan en los procedimientos laborales.

Abogados cuestionan supervisiones sin resultados

González Méndez también cuestionó las visitas periódicas de funcionarios y visitadores del Poder Judicial del Estado que acuden para recibir quejas y observaciones de los litigantes. Afirmó que los mismos problemas son expuestos durante esas revisiones, pero después transcurren meses sin que los abogados observen cambios importantes.

Según el litigante, las inconformidades son registradas y posteriormente remitidas a las autoridades en Saltillo, pero los abogados desconocen qué acciones concretas se implementan para solucionar las situaciones señaladas.

Consideró que las revisiones pierden efectividad cuando no existen mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las medidas correctivas.

Litigantes piden corregir el rezago en justicia laboral

El abogado laborista sostuvo que el grupo continuará buscando que las autoridades judiciales atiendan los reclamos planteados. Señaló que la protesta representa una medida para exigir respuestas y evitar que las deficiencias continúen afectando la administración de justicia laboral en la Región Centro.

González Méndez afirmó que los litigantes están dispuestos a mantener el diálogo siempre que exista una respuesta institucional a sus planteamientos. Reiteró que la demanda principal consiste en corregir el rezago, mejorar la preparación del personal y establecer mecanismos que permitan evitar la repetición de errores dentro del Centro de Justicia Laboral.

Los abogados concluyeron la protesta sin afectar las actividades del tribunal y señalaron que permanecerán atentos a las acciones que adopte el Poder Judicial del Estado.

Advirtieron que, si no existen soluciones concretas, continuarán utilizando mecanismos públicos de protesta para exigir mejoras en la impartición de justicia laboral.