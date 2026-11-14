Abarrotan cientos de contribuyentes dependencias por descuentos

Las oficinas de recaudación registraron alta afluencia para tramitar rebajas del cincuenta por ciento en documentos oficiales.

Cientos de contribuyentes abarrotaron este viernes las oficinas de Recaudación de Rentas y los módulos de pago de la Región Centro de Coahuila. Buscan aprovechar los descuentos de El Buen Fin 2026, principalmente el 50 por ciento de descuento en licencias de conducir y la tarifa única de 3,999 pesos para regularizar adeudos vehiculares de años anteriores.

Desde las primeras horas de la jornada se registró una importante movilización de personas interesadas en liquidar sus pendientes fiscales. Las filas se extendieron en las áreas de atención y los puntos habilitados para recibir pagos, ante la vigencia de los estímulos ofrecidos por la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

Pablo González González, administrador de Recaudación de Rentas en la Región Centro, informó que las promociones estarán disponibles del 13 al 17 de noviembre. El programa permite a los propietarios de vehículos aprovechar facilidades para ponerse al corriente, además de obtener descuentos en la expedición y renovación de licencias.

Estímulos fiscales y regularización vehicular

El beneficio de regularización establece un pago único de 3,999 pesos para liquidar todos los adeudos de control vehicular correspondientes a 2025 y ejercicios anteriores, aplicándose independientemente del número de años pendientes.

Para quienes solamente adeudan el ejercicio fiscal 2026, se mantiene el estímulo de un peso en recargos y actualizaciones, cubriendo adicionalmente el importe de control vehicular.

Entre los trámites con mayor demanda destaca la expedición y renovación de licencias de conducir con un 50 por ciento de descuento, aplicable a vigencias de dos y cuatro años (con excepción de motociclistas).

Horarios ampliados y canales digitales

Ante la alta afluencia, que pasa de un promedio de 150 a 200 contribuyentes diarios a jornadas extraordinarias que superan las 400 personas, las oficinas ampliaron su disponibilidad de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., incluyendo sábado, domingo y lunes festivo.

Asimismo, los ciudadanos pueden generar sus formatos de pago en la plataforma electrónica Pagafácil (www.pagafacil.gob.mx). Aunque los formatos deben generarse a más tardar el 17 de noviembre, la vigencia para liquidarlos se extiende hasta el 30 de noviembre.