Los expedientes de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila abarcan delitos sexuales y violencia familiar, sin cifra aún en menores.

El 10% de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila corresponde a casos relacionados con niñas y niños víctimas de diferentes delitos, entre ellos violencia familiar y agresiones sexuales, informó la titular de esta dependencia, Katy Salinas Pérez.

La fiscal explicó que los casos que involucran a menores de edad forman parte de las investigaciones atendidas por la institución, aunque aclaró que no todos corresponden a delitos de naturaleza sexual, debido a que también se investigan situaciones de violencia dentro del entorno familiar.

“Del porcentaje total que nosotros abrimos carpetas de investigación, niñas y niños es un 10% de los casos que hemos abierto. No todos son delitos sexuales, algunos son violencia familiar”, precisó.

La declaración surgió al ser cuestionada sobre las investigaciones relacionadas con embarazos en niñas menores de 15 años, particularmente sobre el número de expedientes abiertos por posibles delitos sexuales contra menores de esa edad.

Salinas Pérez explicó que proporcionaría posteriormente la cifra específica de carpetas relacionadas con embarazos infantiles, para evitar difundir información incorrecta.

De esta manera, el porcentaje del 10% corresponde al conjunto de casos que involucran a niñas y niños atendidos por la Fiscalía especializada, y no exclusivamente a embarazos de menores de 15 años ni a delitos sexuales.

Separan a menores de sus hogares cuando existe riesgo

La fiscal señaló que, cuando las autoridades identifican situaciones de violencia que representan un riesgo para niñas y niños dentro de sus hogares, se activa la coordinación con el DIF Coahuila y las instancias de protección de menores.

Explicó que estas intervenciones permiten retirar a las víctimas de entornos considerados peligrosos y trasladarlas a espacios de resguardo mientras se desarrollan las acciones de protección correspondientes.

“Cuando conocemos de un caso de esto, inmediatamente rescatamos a la menor o al menor”, expresó.

Salinas Pérez destacó la participación del DIF Coahuila y de las instancias de protección de niñas, niños y adolescentes, así como la disponibilidad de espacios como Casa Cuna y Casa Rosa para atender situaciones que requieren separar a menores de su entorno familiar.

Indicó que estas medidas se aplican cuando existen condiciones de riesgo dentro del hogar, con el propósito de proteger la integridad de las víctimas mientras las autoridades intervienen en cada caso.

Fiscalía acumula 14 mil 500 denuncias por violencia

En cuanto al balance general de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, Salinas Pérez informó que al cierre de octubre se habían registrado 14 mil 500 denuncias, cifra que, señaló, puede consultarse en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La funcionaria también aseguró que los resultados en materia de detenciones y judicialización de casos han aumentado más del 200% en comparación con el periodo anterior a la existencia del área especializada, aunque no precisó las cifras utilizadas para establecer esa variación.

Respecto al seguimiento de las víctimas, explicó que las mujeres que cuentan con medidas de protección reciben acompañamiento mediante un centro de atención telefónica encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Según la fiscal, durante el año se han realizado 360 arrestos de personas que incumplieron medidas de protección, mediante intervenciones que también se han desarrollado en municipios pequeños como Escobedo y Nadadores.

La titular de la Fiscalía destacó que la prevención de la violencia contra niñas y niños requiere la participación de las familias y la sociedad, además de la intervención de las instituciones responsables de investigar los delitos y proteger a las víctimas.

Las declaraciones se realizaron durante las actividades relacionadas con la presentación de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se desarrollarán en Coahuila del 25 de noviembre al 10 de diciembre.