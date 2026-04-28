Abanderada en Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026

El rector Pimentel Martínez instó a los atletas a disfrutar de esta experiencia y a continuar esforzándose para llevar con orgullo los colores de la UAdeC.

Las y los atletas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fueron oficialmente abanderados como la Delegación ANUIES UAdeC en una emotiva ceremonia celebrada en la Explanada de Rectoría. Este evento marca el inicio de su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, que se desarrollan en diversas universidades e instituciones a lo largo del país.

La ceremonia contó con la presencia de destacados funcionarios, incluyendo al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez. También asistieron Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte, y otros representantes del ámbito deportivo y juvenil. La alumna de la Facultad de Odontología y representante de Judo, Alejandra López Muñoz, así como los entrenadores Martha Rodríguez Leyva y Noel Gutiérrez, también fueron parte del evento.

Durante su intervención, el alcalde Díaz González enfatizó la importancia del deporte como un medio para abrir oportunidades en la vida de los jóvenes. Destacó que la disciplina adquirida a través de la práctica deportiva puede trasladarse a su vida personal y profesional, convirtiéndose en un complemento esencial para su formación integral.

Por su parte, el rector Pimentel Martínez instó a los atletas a disfrutar de esta experiencia y a continuar esforzándose para llevar con orgullo los colores de la UAdeC y de Coahuila.

Con un total de 208 atletas representando a la universidad, el coordinador general de Deportes, Robertony García Perea, resaltó que la organización del evento es resultado del compromiso del rector como presidente de la Comisión del Deporte de ANUIES.

Las competencias comenzaron el 24 de abril en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se llevarán a cabo diversas disciplinas como lucha, kickboxing, escalada, y más