A 20 años de Pasta de Conchos, advierten riesgos en minería

A 20 años de la tragedia en Pasta de Conchos, Fernando Acosta Esquivel, asesor técnico de las viudas, aseguró que en la región carbonífera persiste el incumplimiento de las normas de seguridad minera, particularmente la NOM-032-STPS, y advirtió que la reactivación de la explotación de carbón podría reproducir condiciones de riesgo si no se refuerza la supervisión y la organización laboral.

Señalan falta de cumplimiento en normas de seguridad

En el marco de la conmemoración del aniversario luctuoso, el especialista afirmó que ni la Secretaría del Trabajo ni los patrones han garantizado el cumplimiento pleno de las disposiciones en materia de seguridad e higiene en minas, lo que dijo impacta directamente en la protección de los trabajadores.

Señaló que, aunque ha habido ajustes salariales y algunos cambios en jornadas laborales, el aumento en el costo de vida ha reducido ese impacto, mientras que en materia estructural no se han implementado transformaciones de fondo en los sistemas de seguridad.

Reactivación del carbón y controles pendientes

Acosta Esquivel explicó que este año se reactivó la explotación de carbón para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de acuerdos para establecer precios de garantía en la compra del mineral.

Sin embargo, advirtió que el incentivo económico para productores y concesionarios debe ir acompañado de mayores controles técnicos y legales para evitar riesgos en los llamados “pocitos”.

Recordó que, tras la reforma de 1992, los pocitos pasaron de operar de forma clandestina a un esquema permitido por ley, lo que, a su juicio, obliga ahora a una revisión legislativa que fortalezca las disposiciones de seguridad. Consideró necesario que el Congreso analice modificaciones que refuercen la supervisión y establezcan mecanismos más estrictos de prevención.

Organización laboral y exigencia de justicia

El asesor también planteó que una de las vías para mejorar las condiciones laborales es permitir que los trabajadores se organicen en cooperativas o asociaciones que les den mayor capacidad de defensa ante abusos y mejores condiciones económicas, en lugar de depender exclusivamente de concesionarios.

En cuanto al movimiento de las familias, señaló que, aunque la presencia masiva de años anteriores ha disminuido, todas las viudas, aun en distintos grupos, mantienen la exigencia común de que el rescate continúe hasta recuperar al último minero y que se sancione a los responsables.

A dos décadas de la explosión, el planteamiento técnico que acompaña el reclamo de justicia apunta no solo a concluir el rescate, sino a modificar de fondo las condiciones de seguridad en la minería del carbón en Coahuila.