14 altares transformarán la Plaza de Armas de Ramos Arizpe

Ese mismo día se realizará el Concurso de Catrinas y Catrines, que entregará premios de 6 mil pesos al primer lugar, 4 mil al segundo y 2 mil al tercero

La instalación de la Catrina monumental y la decoración del Día de Muertos en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe registra un avance del 70 por ciento, con la incorporación de nuevos escenarios fotográficos, 14 altares y actividades culturales que buscan atraer hasta 30 mil visitantes durante el Festival de la Catrina 2026.

José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social del municipio, informó que el montaje continuará durante los próximos días y que la decoración actual representa solamente una parte de los elementos que se instalarán para la celebración.

“Estamos a un 70 por ciento. Créeme que lo que ves ahorita es solamente una pequeña parte de lo que se va a tener ya instalada al cien por ciento la plaza. Vienen algunas sorpresas, vamos a incluir más sets fotográficos”, adelantó.

Catrina monumental estrenará vestuario

Uno de los principales atractivos será nuevamente la Catrina monumental, que se ha convertido en un elemento característico de la celebración en Ramos Arizpe. Para esta edición se modificó su vestuario, mientras que el Catrín también contará con cambios en su sombrero y otros detalles decorativos.

García Zertuche explicó que la instalación es realizada por trabajadores municipales, quienes participan en el montaje incluso fuera de su horario habitual y durante los fines de semana, sin contratar personal externo para esta labor.

Festival comenzará con callejoneada y concurso de catrinas

El festival comenzará el viernes 30 de octubre con una callejoneada a las 18:30 horas por la calle Allende hasta la Plaza de Armas, con la participación de instituciones educativas y contingentes culturales.

Ese mismo día se realizará el Concurso de Catrinas y Catrines, que entregará premios de 6 mil pesos al primer lugar, 4 mil al segundo y 2 mil al tercero. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de octubre en la Casa de la Cultura.

Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre se instalará la Feria del Tamal y Pan de Pulque, con 50 expositores gastronómicos, de los cuales 35 ofrecerán tamales y 15 venderán pan de pulque. También participarán más de 30 mujeres emprendedoras.

Como parte de las actividades familiares, el sábado 31 de octubre a las 19:00 horas se proyectará la película Coco en una pantalla gigante inflable instalada junto al kiosco de la plaza, una actividad que se repetirá después de la respuesta obtenida en la edición anterior.

Exhibirán 14 altares de muertos en la Plaza de Armas

El lunes 2 de noviembre se contempla la exhibición de 14 altares de muertos, incluido uno principal dedicado al general Eulalio Gutiérrez, quien recibió este año un reconocimiento póstumo, de acuerdo con el funcionario municipal.

La decoración de la Plaza de Armas permanecerá instalada aproximadamente una semana después del Día de Muertos, para que las familias puedan visitar los escenarios y tomar fotografías.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó previamente que se espera una asistencia de entre 25 mil y 30 mil personas durante el festival, con una derrama económica estimada en 2 millones de pesos para los comerciantes y productores participantes.