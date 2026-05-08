10 de mayo: la fecha de la más alta demanda en compra de flores

En esta fecha también se acostumbra mucho las llamadas serenatas y quien tiene la oportunidad llega con la serenata acompañado de un arreglo de flores

Y regresamos a las florerías. ¿Sabía usted que la flor es el artículo de alta demanda del 10 de mayo, superando incluso, dicen, al 14 de febrero? Y es que tanto hijos como hijas, en general, queremos darle un regalo a mamá.

Ariadne Molina, encargada de niña bodega de flores en Saltillo, señaló que quizás este fin de semana, por el hecho de que es domingo, no habrá tantos envíos a las oficinas o trabajos, pero que hay que llegar con el arreglo floral con mamá; eso nadie lo cambia.

Flores, el regalo más buscado para las madres

Así que tómelo en cuenta, el artículo de mayor demanda en el 10 de mayo, son las flores; después de eso los pasteles y otros regalos.

En esta fecha también se acostumbra mucho las llamadas serenatas y quien tiene la oportunidad llega con la serenata acompañado de un arreglo de flores.

Por eso, en su mayoría, las florerías estarán abiertas durante el día y la noche para poder tener la venta importante y especial del año, pues lo han confirmado más allá del 14 de febrero.

El 10 de mayo es la fecha que representa mayor venta de flores en la ciudad.